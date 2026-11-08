Bournemouth wygrało na wyjeździe z Ipswich 2:1 w meczu Premier League na stadionie Portman Road. Zespół Marco Rosego odniósł ósme zwycięstwo z rzędu, a brazylijski napastnik Evanilson strzelił gola w piątym kolejnym meczu ligowym.

Jak informuje The Guardian, Evanilson otworzył wynik już w piątej minucie. Gol był efektem błędu bramkarza Ipswich, Christiana Waltona, który próbował minąć Brazylijczyka z piłką, ale ją stracił.

Samobój na początku drugiej połowy

27 sekund po wznowieniu gry Bournemouth podwoiło prowadzenie. Strzał Ryana Christiego odbił się od obrońcy Ipswich Leifa Davisa i zakończył się golem samobójczym.

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Evanilson nie zdobył bramki w pierwszych sześciu meczach sezonu, ale obecnie ma siedem goli w ośmiu spotkaniach. Jego trafienie przeciwko Ipswich było piątym z rzędu w meczach Premier League.

Ipswich zmniejszyło stratę

Gospodarze zdobyli kontaktową bramkę w 73. minucie, gdy Jack Clarke wykorzystał rzut karny. Ipswich, prowadzone przez Gary’ego O’Neila, nie zdołało wyrównać przed końcowym gwizdkiem.

Ipswich częściej utrzymywało się przy piłce — 58% do 42% — jednak oddało tylko jeden celny strzał. Bournemouth czterokrotnie trafiło w światło bramki i wykonało siedem rzutów rożnych. Dla Ipswich było to tylko jedno zwycięstwo w ostatnich siedmiu meczach.

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