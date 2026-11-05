В Барселоне, Испания, бразильский футболист Рафинья продлил контракт с ФК «Барселона» до 2030 года. Предыдущее соглашение 29-летнего игрока с каталонским клубом действовало до конца июня 2028 года. О подписании нового контракта сообщает Interia Sport.

Роль Рафиньи в команде

По данным издания, в начале сезона главный тренер Ханси Флик перевёл Рафинью на позицию центрального нападающего. Interia Sport отмечает, что бразилец успешно действует на этой позиции после летнего ухода Роберта Левандовского из клуба.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Издание также сообщает, что «Барселона» не пригласила другого нападающего на место Левандовского. Рафинья и польский футболист на протяжении четырёх лет играли вместе в каталонской команде. После недавней травмы бразильцу, по информации Interia Sport, потребовалось время для восстановления формы.

Следующий матч

Следующий матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 8 ноября. Команда сыграет с «Атлетико» в поединке 12-го тура Ла Лиги, начало которого запланировано на 21:00.

Читай нас в