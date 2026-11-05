W Barcelonie w Hiszpanii brazylijski piłkarz Raphinha przedłużył kontrakt z FC Barcelona do 2030 roku. Poprzednia umowa 29-letniego zawodnika z katalońskim klubem obowiązywała do końca czerwca 2028 roku. O podpisaniu nowego kontraktu informuje Interia Sport.

Rola Raphinhi w zespole

Według portalu, na początku sezonu główny trener Hansi Flick przesunął Raphinhę na pozycję środkowego napastnika. Interia Sport zaznacza, że Brazylijczyk dobrze radzi sobie na tej pozycji po letnim odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu.

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Portal informuje również, że Barcelona nie sprowadziła innego napastnika w miejsce Lewandowskiego. Raphinha i polski piłkarz grali razem w katalońskiej drużynie przez cztery lata. Po niedawnej kontuzji Brazylijczyk potrzebował czasu, aby odzyskać formę, jak podaje Interia Sport.

Następny mecz

Barcelona rozegra następny mecz w niedzielę, 8 listopada. Zespół zmierzy się z Atlético w spotkaniu 12. kolejki La Liga, którego początek zaplanowano na 21:00.

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