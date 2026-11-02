Высокий суд Западно-Капской провинции ЮАР признал бывшего констебля Южноафриканской полицейской службы Альфонсо Клуте и Элькардо Адамса виновными в их роли в убийстве Шевонн де Вет в декабре 2018 года. Об этом сообщает Daily Maverick. Суд также установил, что Клуте использовал доступ к полицейской информации и передавал стратегические данные Адамсу, которого в материалах дела называли предполагаемым лидером группировки Mobsters, связанной с бандой 28s.

Шевонн де Вет была застрелена 21 декабря 2018 года в автомобиле возле дома родственника в Клейнвлее. В машине также находился ее трехлетний ребенок, который не пострадал. Де Вет училась в Университете Западного Кейпа, имела степень бакалавра в области биотехнологий и через несколько месяцев должна была получить магистерскую степень.

Выводы суда

Судья Дейдре Кусевитски 31 июля 2026 года признала Адамса виновным по всем пунктам обвинения. В решении она заявила, что Клуте, будучи полицейским, связал себя с преступной организацией. Суд также принял доказательства того, что служебная информация, передаваемая Клуте, способствовала преступной деятельности, в результате которой люди были убиты или ранены.

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Адамса также признали виновным еще в трех убийствах: Бредвина Крейга Адамса в июле 2017 года, предпринимателя Гемпшира Брауна в феврале 2018 года и Джиллиано Уильямса в октябре 2018 года. В деле фигурировали 13 обвиняемых, которым были предъявлены 56 пунктов обвинения, включая убийства, покушения на убийство, вымогательство, незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также нарушение закона о предотвращении организованной преступности.

Оружие и подготовка нападения

Суд также рассмотрел эпизод 2017 года, когда Клуте во время службы купил у коллеги зарегистрированный пистолет Norinco калибра 9 мм за 2 тысячи рандов. Через два года это оружие обнаружили у одной из группировок Mobsters.

Свидетель обвинения заявил, что 21 декабря 2018 года Клуте якобы осматривал место перед запланированным нападением на диджея Корне Брауна в Куилс-Ривере. Браун пережил нападение в тот день, однако в феврале 2020 года умер в больнице Вустера после ранения, полученного во время выступления на фестивале в Сересе.

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