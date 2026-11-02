Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в демилитаризованную зону в Южной Корее призвал к единству Кореи в свободе. Он заявил, что немцы знают, насколько болезненным является разделение страны, а приверженность ценностям и готовность к диалогу могут разрушать стены.

Как сообщает Deutsche Welle, перспективы воссоединения Южной и Северной Кореи сейчас выглядят отдаленными. Два государства остаются глубоко разделенными политическими системами, уровнем экономического развития и геополитическими союзами.

Отношение в Южной Корее

Профессор внешней политики Университета Кёнхи Чу Дже У отметил, что молодые южнокорейцы все чаще воспринимают КНДР как отдельное соседнее государство — бедное и угрожающее. По его словам, у них нет такой эмоциональной связи с Севером, как у старших поколений, и все больше людей спрашивают, зачем стремиться к воссоединению.

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Исследование Института мира и исследований объединения Сеульского национального университета, обнародованное в сентябре, показало: 39,1% жителей Южной Кореи считают объединение невозможным. Это самый высокий показатель с начала проведения опроса около двух десятилетий назад. Среди опасений — большие расходы на развитие инфраструктуры Севера, в частности дорог, больниц и школ.

Позиция Пхеньяна и экономический разрыв

Формально власти Южной Кореи не отказались от цели мирного объединения на основе свободы и демократии, закрепленной в конституции. В то же время Чу Дже У напомнил, что лидер КНДР Ким Чен Ын в декабре 2023 года объявил об изменении конституции и невозможности мирного воссоединения. Южную Корею он назвал враждебным соперником.

По данным DW, пересмотренная конституция КНДР была утверждена в марте 2026 года, после чего режим начал удалять упоминания о примирении и национальном единстве. Согласно статистике Банка Кореи за 2024 год, номинальный ВВП КНДР составлял 31,7 млрд долларов, тогда как Южной Кореи — 1,85 трлн долларов, то есть был в 58 раз больше. Чу Дже У также указал на противоположные стратегические ориентиры двух государств: Сеул является союзником США, а Пхеньян связан с Китаем и все теснее — с Россией, государством-агрессором.

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