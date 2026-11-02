Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wizyty w strefie zdemilitaryzowanej w Korei Południowej wezwał do zjednoczenia Korei w wolności. Stwierdził, że Niemcy wiedzą, jak bolesny jest podział kraju, a przywiązanie do wartości i gotowość do dialogu mogą burzyć mury.

Jak podaje Deutsche Welle, perspektywy zjednoczenia Korei Południowej i Północnej wydają się obecnie odległe. Oba państwa pozostają głęboko podzielone pod względem systemów politycznych, poziomu rozwoju gospodarczego i sojuszy geopolitycznych.

Nastroje w Korei Południowej

Profesor polityki zagranicznej Uniwersytetu Kyung Hee Chu Jae-woo zauważył, że młodsi mieszkańcy Korei Południowej coraz częściej postrzegają KRLD jako odrębne sąsiednie państwo — biedne i zagrażające. Jak stwierdził, nie mają oni takiej emocjonalnej więzi z Północą jak starsze pokolenia, a coraz więcej osób pyta, po co dążyć do zjednoczenia.

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Badanie Instytutu Pokoju i Studiów nad Zjednoczeniem Uniwersytetu Narodowego w Seulu, opublikowane we wrześniu, wykazało, że 39,1% mieszkańców Korei Południowej uważa zjednoczenie za niemożliwe. To najwyższy wynik od początku prowadzenia badania około dwóch dekad temu. Wśród obaw są wysokie koszty rozbudowy infrastruktury Północy, w tym dróg, szpitali i szkół.

Stanowisko Pjongjangu i luka gospodarcza

Formalnie władze Korei Południowej nie zrezygnowały z celu pokojowego zjednoczenia opartego na wolności i demokracji, zapisanego w konstytucji. Jednocześnie Chu Jae-woo przypomniał, że przywódca KRLD Kim Dzong Un w grudniu 2023 roku ogłosił zmianę konstytucji i niemożność pokojowego zjednoczenia. Koreę Południową nazwał wrogim rywalem.

Według DW zmieniona konstytucja KRLD została zatwierdzona w marcu 2026 roku, po czym reżim zaczął usuwać wzmianki o pojednaniu i jedności narodowej. Według statystyk Banku Korei za 2024 rok nominalny PKB KRLD wyniósł 31,7 mld dolarów, podczas gdy Korei Południowej — 1,85 bln dolarów, czyli był 58 razy większy. Chu Jae-woo wskazał także na przeciwne orientacje strategiczne obu państw: Seul jest sojusznikiem USA, a Pjongjang jest związany z Chinami i coraz ściślej z Rosją, państwem agresorem.

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