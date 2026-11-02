默茨呼吁实现自由中的朝鲜统一——德国之声

德国总理弗里德里希·默茨访问韩国非军事区期间，呼吁实现自由中的朝鲜统一。他表示，德国人知道国家分裂是多么痛苦，而对价值观的坚守以及开展对话的意愿能够推倒隔阂之墙。

据德国之声报道，韩国与朝鲜实现统一的前景目前看来十分遥远。两国在政治制度、经济发展水平和地缘政治联盟方面仍存在深刻分歧。

韩国的态度

庆熙大学外交政策教授朱载宇指出，年轻的韩国人越来越将朝鲜视为一个独立的邻国——贫穷且具有威胁性。他表示，他们不像老一代人那样与朝鲜有情感联系，越来越多的人开始质疑为何要追求统一。

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首尔国立大学和平与统一研究所9月公布的一项研究显示，39.1%的韩国居民认为统一不可能实现。这是自该调查约20年前开始进行以来的最高比例。人们担忧的问题包括建设朝鲜基础设施的高昂成本，尤其是道路、医院和学校。

平壤的立场与经济差距

从形式上看，韩国当局尚未放弃写入宪法的目标，即在自由和民主基础上实现和平统一。与此同时，朱载宇提醒说，朝鲜领导人金正恩于2023年12月宣布修改宪法，并称和平统一不可能实现。他将韩国称为敌对竞争对手。

据德国之声报道，朝鲜修订后的宪法于2026年3月获批准，此后该政权开始删除有关和解与民族团结的表述。根据韩国银行2024年的统计数据，朝鲜名义国内生产总值为317亿美元，而韩国为1.85万亿美元，即后者高出58倍。朱载宇还指出，两国的战略取向相反：首尔是美国的盟友，而平壤与中国关系密切，并且与作为侵略国的俄罗斯关系日益紧密。

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