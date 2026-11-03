朝鲜驳斥了美国联邦调查局关于朝鲜黑客参与从加密货币平台Binance窃取60亿美元的说法。朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正称，联邦调查局的声明是严重的政治挑衅，Euronews报道。

联邦调查局声明与平壤的反应

联邦调查局周六表示，与朝鲜有关联的黑客组织TraderTraitor是针对Binance攻击的幕后黑手。Parley Policy Institute创始人、联合国军前官员迈克尔·博萨克评估称，被盗金额可能相当于朝鲜估算年国内生产总值的近四分之一。他还认为，平壤作出回应是由于这一事件受到国际社会的广泛关注。

金与正称美国机构的说法是荒谬的言论，并提及华盛顿此前就针对加密货币平台Bybit的攻击提出的指控。联合国2024年报告指出，据现有报道，朝鲜从网络攻击中获得的收入帮助资助了该国发展大规模杀伤性武器。

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巡航导弹试验

此外，朝鲜报告称，周一发射了配备新型集束弹头的战略巡航导弹。官方朝鲜中央通讯社表示，此次试验旨在通过改进飞行末段的机动能力，提高导弹对目标实施垂直打击的能力。

庆南大学远东研究所教授林乙哲对法新社表示，此类导弹可打击韩国和美国的关键军事基础设施，包括跑道、雷达基地和防空阵地。韩国军方没有宣布巡航导弹发射。对于有关周日试验的报道，韩方表示，首尔和华盛顿正在详细分析其特征和参数。与弹道导弹不同，朝鲜试射巡航导弹不受联合国安理会制裁禁止。

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