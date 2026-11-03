Korea Północna odrzuciła twierdzenia Federalnego Biura Śledczego USA o udziale północnokoreańskich hakerów w kradzieży 6 mld dolarów z platformy kryptowalutowej Binance. Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, nazwała oświadczenia FBI poważną prowokacją polityczną, informuje Euronews.

Oświadczenie FBI i reakcja Pjongjangu

W sobotę FBI oświadczyło, że za atakiem na Binance stoi powiązana z Koreą Północną grupa hakerska TraderTraitor. Według Michaela Bosacka, założyciela Parley Policy Institute i byłego urzędnika Dowództwa ONZ, skradziona kwota może odpowiadać niemal jednej czwartej szacowanego rocznego PKB Korei Północnej. Zasugerował on również, że Pjongjang zareagował na oskarżenia z powodu znacznej międzynarodowej uwagi poświęconej temu incydentowi.

Kim Jo Dzong nazwała twierdzenia amerykańskiej agencji absurdalną retoryką i wspomniała o wcześniejszych oskarżeniach Waszyngtonu dotyczących ataku na platformę kryptowalutową Bybit. W raporcie ONZ z 2024 roku wskazano, że dochody Korei Północnej z cyberataków, według dostępnych doniesień, pomagały finansować rozwój przez ten kraj broni masowego rażenia.

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Testy pocisków manewrujących

Ponadto Korea Północna poinformowała o wystrzeleniu w poniedziałek strategicznych pocisków manewrujących wyposażonych w nową głowicę kasetową. Państwowa Koreańska Centralna Agencja Prasowa oświadczyła, że test miał poprawić zdolność pocisku do pionowego uderzenia w cel dzięki udoskonaleniu manewrowania w końcowej fazie lotu.

Lim Eul Chul, profesor Instytutu Studiów Dalekowschodnich Uniwersytetu Kyungnam, powiedział AFP, że takie pociski mogą uderzać w kluczową infrastrukturę wojskową Korei Południowej i USA, w tym pasy startowe, bazy radarowe i pozycje obrony powietrznej. Południowokoreańskie wojsko nie ogłaszało wystrzelenia pocisków manewrujących. Komentując doniesienia o niedzielnym teście, oświadczyło, że Seul i Waszyngton szczegółowo analizują jego charakterystyki i parametry. W przeciwieństwie do pocisków balistycznych testy pocisków manewrujących przez Koreę Północną nie są zakazane sankcjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

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