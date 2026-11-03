КНДР отвергла утверждения Федерального бюро расследований США о причастности северокорейских хакеров к краже $6 млрд с криптовалютной платформы Binance. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала заявления ФБР серьезной политической провокацией, сообщает Euronews.

Заявление ФБР и реакция Пхеньяна

В субботу ФБР заявило, что за атакой на Binance стоит связанная с КНДР хакерская группировка TraderTraitor. По оценке основателя Parley Policy Institute и бывшего должностного лица Командования ООН Майкла Босака, сумма похищенного может составлять почти четверть оценочного годового ВВП КНДР. Он также предположил, что Пхеньян отреагировал на обвинения из-за значительного международного внимания к инциденту.

Ким Ё Чжон назвала утверждения американского ведомства абсурдной риторикой и упомянула предыдущие обвинения Вашингтона относительно атаки на криптоплатформу Bybit. В докладе ООН за 2024 год отмечалось, что доходы КНДР от кибератак, согласно имеющимся сообщениям, помогали финансировать разработку страной оружия массового уничтожения.

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Испытания крылатых ракет

Кроме того, КНДР сообщила о запуске в понедельник стратегических крылатых ракет, оснащенных новой кассетной боевой частью. Государственное Корейское центральное информационное агентство заявило, что испытание должно было улучшить способность ракеты наносить вертикальный удар по цели благодаря совершенствованию маневрирования на заключительном участке полета.

Профессор Института исследований Дальнего Востока университета Кённам Лим Ыль Чхоль сказал AFP, что такие ракеты могут поражать ключевую военную инфраструктуру Южной Кореи и США, в частности взлетно-посадочные полосы, радиолокационные базы и позиции ПВО. Южнокорейские военные не объявляли о запуске крылатых ракет. Комментируя сообщения о воскресном испытании, они заявили, что Сеул и Вашингтон подробно анализируют его характеристики и параметры. В отличие от баллистических ракет, испытания КНДР крылатых ракет не запрещены санкциями Совета Безопасности ООН.

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