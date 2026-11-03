韩国警方拘留了13人，他们涉嫌在京畿道平泽市一处公寓内利用感冒药制造甲基苯丙胺。首尔警察厅表示，4名嫌疑人的案件已移交检方，且他们仍被羁押，《韩国先驱报》报道。

在公寓内生产

据警方称，包括头目在内的5名涉嫌参与该团伙的人员，被怀疑在2025年4月至2026年6月期间制造了1.36公斤甲基苯丙胺。执法部门估计，这批毒品价值约42亿韩元，即313万美元，并指出这大约相当于4万剂。

调查人员认为，这套被用作地下实验室的公寓因财产纠纷而空置。警方认为，嫌疑人安装了监控摄像头，并在停车场设置了栏杆，以避免引起注意。

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药品和化学品供应

调查人员还表示，该团伙成员通过外国科学出版物、科学实验视频以及类似案件的法院判决，研究制造该毒品的方法。

另有6名嫌疑人，其中包括一名持证草药制药专业人员，被指控明知感冒药将被用于制造甲基苯丙胺，仍供应了636,600片感冒药。据警方称，这些药品在住宅小区停车场和其他地点交接。

执法部门还拘留了一名药店经理，其涉嫌在没有所需许可证的情况下销售大批药品，以及一名危险化学品供应商。警方表示，在这批甲基苯丙胺被出售前，已查获1.36公斤毒品、生产设备以及635克伪麻黄碱——某些感冒药的成分。有关部门还采取措施追缴1.3亿韩元的疑似犯罪所得。

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