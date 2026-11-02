Wysoki Sąd Prowincji Przylądkowej Zachodniej w RPA uznał byłego konstabla Południowoafrykańskiej Służby Policyjnej Alphonso Clute'a oraz Elcardo Adamsa za winnych udziału w zabójstwie Shevonne de Wet w grudniu 2018 roku. Poinformował o tym Daily Maverick. Sąd ustalił również, że Clute wykorzystywał dostęp do informacji policyjnych i przekazywał strategiczne dane Adamsowi, który w dokumentach sprawy był określany jako domniemany przywódca grupy Mobsters powiązanej z gangiem 28s.

Shevonne de Wet została zastrzelona 21 grudnia 2018 roku w samochodzie w pobliżu domu krewnego w Kleinvlei. W pojeździe znajdowało się również jej trzyletnie dziecko, które nie odniosło obrażeń. De Wet studiowała na Uniwersytecie Zachodniego Przylądka, miała licencjat z biotechnologii i w ciągu kilku miesięcy miała uzyskać tytuł magistra.

Ustalenia sądu

Sędzia Deidre Kusevitsky 31 lipca 2026 roku uznała Adamsa za winnego wszystkich zarzutów. W uzasadnieniu stwierdziła, że Clute, będąc policjantem, związał się z organizacją przestępczą. Sąd przyjął również dowody, że informacje służbowe przekazywane przez Clute'a ułatwiały działalność przestępczą, w wyniku której ludzie byli zabijani lub ranieni.

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Adams został także uznany za winnego trzech kolejnych zabójstw: Bradwina Craiga Adamsa w lipcu 2017 roku, przedsiębiorcy Hampshire'a Browna w lutym 2018 roku oraz Gilliano Williamsa w październiku 2018 roku. W sprawie występowało 13 oskarżonych, którym postawiono 56 zarzutów, w tym zabójstwa, usiłowania zabójstwa, wymuszenia, nielegalnego posiadania broni i amunicji, a także naruszenia ustawy o zapobieganiu przestępczości zorganizowanej.

Broń i przygotowanie ataku

Sąd rozpatrzył również zdarzenie z 2017 roku, gdy Clute podczas służby kupił od kolegi zarejestrowany pistolet Norinco kalibru 9 mm za 2 tysiące randów. Dwa lata później broń tę znaleziono u jednej z komórek grupy Mobsters.

Świadek oskarżenia zeznał, że 21 grudnia 2018 roku Clute miał rzekomo oglądać miejsce przed planowanym atakiem na didżeja Corné Browna w Kuils River. Brown przeżył atak tego dnia, jednak w lutym 2020 roku zmarł w szpitalu w Worcester po zranieniu podczas występu na festiwalu w Ceres.

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