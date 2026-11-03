Młode pantery śnieżnej zmarło w Chinach po 26 dniach leczenia — ECNS

W chińskiej prowincji Qinghai zmarło młode pantery śnieżnej, które po uratowaniu przez 26 dni przechodziło intensywne leczenie. Poinformował o tym Park Dzikiej Przyrody w Xining w oświadczeniu opublikowanym na WeChat, podaje ECNS.

Ciężkie obrażenia po uratowaniu

Młode o imieniu Ling Xiaohan zostało 7 października przekazane do Centrum Ratowania i Hodowli Dzikich Zwierząt Prowincji Qinghai z jednostki administracji obszaru krajobrazowego jeziora Qinghai w powiecie Tianjun. Podczas wstępnego badania weterynarze stwierdzili liczne złamania czaszki, liczne krwotoki do mózgu, obrzęk mózgu oraz infekcję wewnątrzczaszkową.

Specjaliści rozpoczęli leczenie obejmujące wsparcie żywieniowe, stabilizację stanu i terapię przeciwzakaźną. W trakcie leczenia u zwierzęcia często występowały długotrwałe i ciężkie drgawki, dlatego weterynarze korygowali plan pomocy i zapewniali stałą intensywną opiekę.

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Stan pozostawał krytyczny

Mimo niewielkiej poprawy młode pozostawało skrajnie osłabione i znajdowało się w stanie krytycznym. Około drugiej w nocy w niedzielę zapadło w śpiączkę, po czym rozwinęła się niewydolność serca i układu oddechowego. Zwierzę zmarło o 02:28 mimo podjętych działań reanimacyjnych.

W centrum wyrażono żal, że nie udało się uratować pantery śnieżnej, oraz zapowiedziano analizę przebiegu leczenia i poprawę możliwości ratowania dzikich zwierząt. Pantera śnieżna w Chinach ma najwyższy poziom ochrony państwowej.

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