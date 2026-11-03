Детёныш снежного барса умер в Китае после 26 дней лечения — ECNS

В китайской провинции Цинхай умер детёныш снежного барса, который в течение 26 дней проходил интенсивное лечение после спасения. Об этом сообщил Сининский парк дикой природы в заявлении, опубликованном в WeChat, пишет ECNS.

Тяжёлые травмы после спасения

Детёныша по имени Лин Сяохань 7 октября передали в Центр спасения и разведения диких животных провинции Цинхай из подразделения администрации живописной зоны озера Цинхай в уезде Тяньцзюнь. Во время первичного осмотра ветеринары обнаружили множественные переломы черепа, множественные кровоизлияния в мозг, отёк мозга и внутричерепную инфекцию.

Специалисты начали лечение, включавшее поддерживающее питание, стабилизацию состояния и противоинфекционную терапию. Во время лечения у животного часто возникали длительные и тяжёлые судороги, поэтому ветеринары корректировали план помощи и обеспечивали постоянный интенсивный уход.

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Состояние оставалось критическим

Несмотря на незначительное улучшение, детёныш оставался крайне ослабленным и находился в критическом состоянии. Около двух часов ночи в воскресенье он впал в кому, после чего развились сердечная и дыхательная недостаточность. Животное умерло в 02:28, несмотря на реанимационные мероприятия.

В центре выразили сожаление, что не смогли спасти барса, и заявили о намерении проанализировать ход лечения и улучшить возможности спасения диких животных. Снежный барс в Китае имеет наивысший уровень государственной охраны.

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