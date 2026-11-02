南非西开普省高等法院认定，前南非警察局警员阿方索·克卢特和埃尔卡多·亚当斯在2018年12月谋杀谢冯娜·德韦特一案中所涉罪责成立。据《每日马弗里克》报道，法院还认定，克卢特利用其获取警方信息的权限，向亚当斯提供战略性数据。亚当斯在案件材料中被称为与28s帮派有关联的Mobsters团伙的疑似头目。

谢冯娜·德韦特于2018年12月21日在克莱因弗莱一名亲属住所附近的一辆汽车内遭枪杀。她三岁的孩子也在车内，但未受伤。德韦特就读于西开普大学，拥有生物技术学学士学位，并将在数月后获得硕士学位。

法院认定

法官戴德丽·库塞维茨基于2026年7月31日认定亚当斯所有罪名成立。她在裁决中表示，克卢特作为一名警察，与犯罪组织建立了关联。法院还采纳了证据，证明克卢特传递的公务信息助长了犯罪活动，导致人员被杀害或受伤。

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亚当斯还被认定犯有另外三起谋杀罪：2017年7月谋杀布拉德温·克雷格·亚当斯、2018年2月谋杀商人汉普郡·布朗，以及2018年10月谋杀吉利亚诺·威廉斯。该案涉及13名被告，他们面临56项指控，包括谋杀、谋杀未遂、敲诈勒索、非法持有武器和弹药，以及违反《防止有组织犯罪法》。

武器与袭击准备

法院还审理了2017年的一起事件：克卢特在执勤期间以2000兰特从一名同事手中购买了一把登记在册的9毫米Norinco手枪。两年后，这把武器在Mobsters团伙的一个小组手中被发现。

一名控方证人表示，2018年12月21日，克卢特据称在库尔斯里弗为针对DJ科内·布朗的预谋袭击勘察现场。布朗当天在袭击中幸存，但在塞雷斯的一场音乐节演出时受伤后，于2020年2月在伍斯特医院去世。

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