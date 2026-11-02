Университет Амброуза Алли в Экпоме, штат Эдо, Нигерия, отменил экзамен MCB 414 для студентов последнего курса кафедры микробиологии из-за нарушения правил, касающихся празднований после завершения экзаменов. Студенты должны будут повторно сдать экзамен в 2026/2027 учебном году после уплаты учебных сборов.

Как сообщает Premium Times, сенат университета на своем 335-м очередном заседании 23 сентября утвердил отмену экзамена, которую ранее согласовал вице-канцлер. В письме от 15 октября администрация сообщила заведующему кафедрой микробиологии об этом решении.

Позиция университета

Представитель университета Майк Аладеника заявил, что правило о санкциях за неконтролируемые празднования действует около трех лет. По его словам, студенты после последнего экзамена устраивали шумные празднования, нарушавшие общественный порядок.

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Аладеника утверждает, что некоторые студенты арендовали до трех автомобилей, ехали на крышах машин за пределами кампуса и создавали пробки на дорогах. Он добавил, что администрация заранее предупреждала о действии правила. Преподаватель университета, не назвавший своего имени, также заявил, что во время празднования возникли пробки, а некоторые участники попали в аварии.

Критика решения

Президент Национальной ассоциации нигерийских студентов Акинтее Бабатунде раскритиковал решение в Facebook, назвав санкцию чрезмерной. По его оценке, из-за отмены экзамена более 300 студентов могут быть вынуждены потратить еще один год на обучение.

В комментариях пользователи также поставили под сомнение справедливость наказания студентов, которые могли не участвовать в праздновании. Часть комментаторов предложила разрешить немедленную повторную сдачу экзамена, чтобы не задерживать выпуск студентов.

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