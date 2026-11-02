Uniwersytet Ambrose Alli w Ekpomie w stanie Edo w Nigerii unieważnił egzamin MCB 414 dla studentów ostatniego roku Wydziału Mikrobiologii z powodu naruszenia zasad dotyczących świętowania po zakończeniu egzaminów. Studenci muszą ponownie przystąpić do egzaminu w roku akademickim 2026/2027 po uiszczeniu opłat za naukę.

Jak informuje Premium Times, senat uczelni zatwierdził unieważnienie egzaminu podczas swojego 335. zwyczajnego posiedzenia 23 września, po tym jak wcześniej decyzję zaakceptował rektor. W liście z 15 października administracja poinformowała kierownika Wydziału Mikrobiologii o tej decyzji.

Stanowisko uniwersytetu

Rzecznik uniwersytetu Mike Aladenika oświadczył, że zasada przewidująca sankcje za niekontrolowane świętowanie obowiązuje od około trzech lat. Według niego studenci po ostatnim egzaminie organizowali głośne uroczystości, które zakłócały porządek publiczny.

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Aladenika twierdzi, że niektórzy studenci wynajęli do trzech samochodów, jechali na dachach pojazdów poza kampusem i powodowali korki. Dodał, że administracja wcześniej ostrzegała, iż zasada obowiązuje. Niewymieniony z nazwiska wykładowca uniwersytetu również oświadczył, że podczas świętowania powstały korki, a niektórzy uczestnicy mieli wypadki.

Krytyka decyzji

Prezydent Narodowego Stowarzyszenia Nigeryjskich Studentów Akinteye Babatunde skrytykował decyzję na Facebooku, nazywając sankcję nadmierną. Według jego oceny unieważnienie egzaminu może zmusić ponad 300 studentów do spędzenia kolejnego roku na nauce.

W komentarzach użytkownicy również zakwestionowali sprawiedliwość karania studentów, którzy mogli nie brać udziału w świętowaniu. Część komentujących proponowała umożliwienie natychmiastowego ponownego przystąpienia do egzaminu, aby nie opóźniać ukończenia studiów przez studentów.

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