尼日利亚埃多州埃克波马的安布罗斯·阿利大学因违反考试结束后庆祝活动的规定，取消了微生物学系毕业班学生的 MCB 414 考试。学生在缴纳学费后，必须在2026/2027学年重新参加考试。

据Premium Times报道，该校参议院于9月23日举行的第335次例行会议上批准取消该考试，此前副校长已同意这一决定。学校管理层在10月15日的一封信中将这一决定告知微生物学系主任。

校方立场

该校发言人迈克·阿拉德尼卡表示，对失控庆祝活动实施制裁的规定已生效约三年。据他称，学生在最后一场考试后举行了喧闹的庆祝活动，扰乱了公共秩序。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

阿拉德尼卡称，一些学生租用了多达三辆汽车，在校园外坐在车顶上行驶，并造成道路拥堵。他补充说，校方此前已警告该规定正在生效。一名未透露姓名的大学讲师也表示，庆祝活动期间出现了交通拥堵，一些参与者还发生了事故。

对该决定的批评

尼日利亚全国学生协会主席阿金特耶·巴巴通德在Facebook上批评该决定，称这一制裁过于严厉。他估计，因考试被取消，超过300名学生可能被迫再花一年时间学习。

评论中，用户也质疑对可能未参与庆祝活动的学生进行处罚是否公平。一些评论者建议允许学生立即重考，以免延误毕业。

关注我们在