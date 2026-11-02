国际海事组织秘书长阿森尼奥·多明格斯表示，在伊朗和阿曼附近的霍尔木兹海峡水域，针对船只的实际袭击数量可能高于官方记录的数据。据《The National》报道，自2月底美国与伊朗之间的战争开始以来，国际海事组织已记录到该海峡及邻近水域至少123起袭击事件。

未报告的袭击

多明格斯解释说，悬挂虚假旗帜或使用欺诈性注册信息的船只所有者可能不会报告袭击事件。因此，很难确定事件的确切数量。

他说，另一个问题是越来越多的影子船队油轮没有开启自动识别系统AIS。当该地区国家向遭袭船只提供援助时，袭击信息往往能够得到确认。

水雷与船只通行

国际海事组织秘书长还表示，他无法证实有关海峡航线已清除水雷的报道。上周，美国中央司令部司令布拉德·库珀海军上将表示，主要航运路线已清除水雷，但多明格斯强调，没有证据证实该地区不存在水雷。

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国际海事组织不建议船只通过该海峡，但据多明格斯估计，每天仍可能有约12艘船只通过。自战争开始以来，据估计有350至400艘船只仍被困在阿拉伯湾。

自愿缴款

国际海事组织拒绝了伊朗关于对通过霍尔木兹海峡征收费用的呼吁。与此同时，多明格斯积极评价了伊朗和阿曼正在研究的一项替代提议：航运公司可为通过该航道支付自愿缴款。

他说，这一机制可能可行，且不违反海洋法，但最终决定必须由国际海事组织成员国作出。伊朗与阿曼之间的谈判尚未取得正式结果。

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