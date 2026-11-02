ІМО: кількість атак в Ормузькій протоці може перевищувати офіційні дані — The National

У водах Ормузької протоки поблизу Ірану та Оману реальна кількість атак на судна може перевищувати офіційно зафіксовану, заявив генеральний секретар Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгес. За даними The National, від початку війни між США та Іраном наприкінці лютого ІМО зафіксувала щонайменше 123 атаки в протоці та прилеглих водах.

Незареєстровані напади

Домінгес пояснив, що власники суден під фальшивими прапорами або з шахрайськими реєстраційними даними можуть не повідомляти про атаки. Через це встановити точну кількість інцидентів складно.

За його словами, проблемою також є збільшення числа танкерів тіньового флоту, які не вмикають автоматичну ідентифікаційну систему AIS. Дані про напад часто вдається підтвердити, коли країни регіону надають допомогу атакованому судну.

Міни та рух суден

Генсек ІМО також заявив, що не може підтвердити повідомлення про очищення маршрутів у протоці від мін. Минулого тижня командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер повідомив, що головні судноплавні маршрути очищені від мін, однак Домінгес наголосив: підтвердження відсутності мін у регіоні немає.

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ІМО не рекомендує суднам проходити через протоку, але, за оцінкою Домінгеса, нею все ще можуть щодня проходити приблизно 12 суден. Від початку війни в Арабській затоці, за оцінками, залишаються заблокованими від 350 до 400 суден.

Добровільні внески

ІМО відхилила заклики Ірану запровадити плату за прохід Ормузькою протокою. Водночас Домінгес позитивно оцінив альтернативну пропозицію, яку опрацьовують Іран та Оман: судноплавні компанії могли б сплачувати добровільні внески за прохід каналом.

За його словами, цей механізм може бути життєздатним і не суперечити морському праву, але остаточне рішення мають ухвалити держави-члени ІМО. Переговори між Іраном та Оманом поки не дали офіційного результату.

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