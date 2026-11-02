Rzeczywista liczba ataków na statki na wodach Cieśniny Ormuz w pobliżu Iranu i Omanu może być wyższa niż oficjalnie odnotowana, oświadczył sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej Arsenio Dominguez. Według The National, od początku wojny między USA a Iranem pod koniec lutego IMO odnotowała co najmniej 123 ataki w cieśninie i przyległych wodach.

Niezgłoszone ataki

Dominguez wyjaśnił, że właściciele statków pływających pod fałszywymi banderami lub mających fałszywe dane rejestracyjne mogą nie zgłaszać ataków. Z tego powodu ustalenie dokładnej liczby incydentów jest trudne.

Jak zaznaczył, problemem jest również rosnąca liczba tankowców floty cieni, które nie włączają automatycznego systemu identyfikacji AIS. Informacje o ataku często można potwierdzić, gdy państwa regionu udzielają pomocy zaatakowanemu statkowi.

Miny i ruch statków

Szef IMO oświadczył również, że nie może potwierdzić doniesień o oczyszczeniu tras w cieśninie z min. W ubiegłym tygodniu dowódca Centralnego Dowództwa USA, admirał Brad Cooper, poinformował, że główne szlaki żeglugowe zostały oczyszczone z min, jednak Dominguez podkreślił, że nie ma potwierdzenia braku min w regionie.

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IMO nie zaleca statkom przepływania przez cieśninę, lecz według oceny Domingueza każdego dnia może przez nią nadal przepływać około 12 jednostek. Od początku wojny w Zatoce Arabskiej, według szacunków, zablokowanych pozostaje od 350 do 400 statków.

Dobrowolne wpłaty

IMO odrzuciła apele Iranu o wprowadzenie opłaty za przepływ przez Cieśninę Ormuz. Jednocześnie Dominguez pozytywnie ocenił alternatywną propozycję opracowywaną przez Iran i Oman: przedsiębiorstwa żeglugowe mogłyby wnosić dobrowolne opłaty za przepłynięcie kanałem.

Według niego mechanizm ten może być wykonalny i nie stać w sprzeczności z prawem morskim, jednak ostateczną decyzję muszą podjąć państwa członkowskie IMO. Negocjacje między Iranem a Omanem nie przyniosły dotąd oficjalnego rezultatu.

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