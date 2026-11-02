Реальное число атак на суда в водах Ормузского пролива у Ирана и Омана может превышать официально зафиксированное, заявил генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес. По данным The National, с начала войны между США и Ираном в конце февраля ИМО зафиксировала не менее 123 атак в проливе и прилегающих водах.

Незарегистрированные нападения

Домингес пояснил, что владельцы судов под фальшивыми флагами или с мошенническими регистрационными данными могут не сообщать об атаках. Из-за этого установить точное число инцидентов сложно.

По его словам, проблемой также является увеличение числа танкеров теневого флота, которые не включают автоматическую идентификационную систему AIS. Данные об атаке часто удается подтвердить, когда страны региона оказывают помощь атакованному судну.

Мины и движение судов

Генсек ИМО также заявил, что не может подтвердить сообщения об очистке маршрутов в проливе от мин. На прошлой неделе командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер сообщил, что основные судоходные маршруты очищены от мин, однако Домингес подчеркнул: подтверждения отсутствия мин в регионе нет.

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ИМО не рекомендует судам проходить через пролив, но, по оценке Домингеса, через него все еще могут ежедневно проходить около 12 судов. С начала войны в Арабском заливе, по оценкам, остаются заблокированными от 350 до 400 судов.

Добровольные взносы

ИМО отклонила призывы Ирана ввести плату за проход через Ормузский пролив. В то же время Домингес положительно оценил альтернативное предложение, которое прорабатывают Иран и Оман: судоходные компании могли бы выплачивать добровольные взносы за проход по каналу.

По его словам, этот механизм может быть жизнеспособным и не противоречить морскому праву, однако окончательное решение должны принять государства-члены ИМО. Переговоры между Ираном и Оманом пока не дали официального результата.

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