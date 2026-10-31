KRLD stała się bardziej izolowana niż kiedykolwiek w swojej historii — powiedział James Heenan, szef biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Seulu. Według niego do kraju praktycznie nie można się dostać, a granica z Chinami jest tak szczelnie zamknięta, że nawet nielegalne przekroczenia niemal ustały. Powiedział o tym w wywiadzie dla UN News.

Biuro ONZ monitoruje sytuację bez bezpośredniego dostępu do KRLD. Heenan zaznaczył, że jego pracownicy opierają się przede wszystkim na zeznaniach osób, które doświadczyły naruszeń lub były ich świadkami, a także na informacjach rządu KRLD i zdjęciach satelitarnych. Łącznie organizacja przeprowadziła wywiady z około tysiącem osób.

Ograniczony dostęp i niedobory żywności

Według Heenana izolacja ogranicza ludności dostęp do informacji z zewnątrz, leków, leczenia i niektórych produktów żywnościowych. Mieszkańcy kraju nie mają dostępu do internetu, a międzynarodowe organizacje humanitarne, w tym struktury ONZ, nie mogą dostać się do KRLD już od pięciu lub sześciu lat.

Przedstawiciel ONZ poinformował również, że wszystkie osoby ankietowane przez jego biuro w pewnym momencie wspominały o głodzie. Zaznaczył, że wcześniej w tym roku w kraju panowała susza, choć zbiory oceniane są jako akceptowalne. Według niego niereformowany system produkcji i dystrybucji żywności może powodować powszechne problemy z wyżywieniem. Podczas pandemii COVID-19, dodał Heenan, w kraju odnotowano przypadki śmierci z głodu, choć nie na taką skalę jak w latach 90.

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Praca przymusowa i kontrola

Heenan oświadczył, że praca przymusowa jest częścią życia ludzi w KRLD. Dotyczy to między innymi tak zwanych brygad uderzeniowych, których uczestnicy mogą być kierowani do prac publicznych na dni, tygodnie, miesiące lub lata bez wynagrodzenia. Według oceny biura ONZ uczniowie w wielu regionach są również angażowani do prac polowych podczas zbiorów, co stanowi formę dziecięcej pracy przymusowej.

Jednocześnie KRLD się zmienia: władze budują szpitale i fabryki w ramach programu budowy przedsiębiorstw w 20 okręgach rocznie przez 10 lat. W kraju działa tysiące stacji bazowych 3G, dostępnych jest ponad 20 typów smartfonów, a bankowość mobilna stała się powszechna. Technologie te działają jednak w zamkniętym środowisku bez dostępu do internetu i, według Heenana, mogą zwiększać skuteczność nadzoru państwowego.

Osobnym problemem nazwał rodziny rozdzielone między KRLD, Republikę Korei i częściowo Japonię w wyniku wymuszonych zaginięć, w które KRLD była zaangażowana w przeszłości. Heenan zaznaczył, że ONZ zabiega o postęp w przywróceniu spotkań takich rodzin, które odbywały się do 2018 roku.

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