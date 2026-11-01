Badacze u wybrzeży Kostaryki ustalili, że młode manty oceaniczne pozostają w wodach przybrzeżnych, podczas gdy dorosłe osobniki mogą pokonywać setki kilometrów. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Fish Science.

Obserwacje w latach 2018–2025

W latach 2018–2025 naukowcy założyli nadajniki akustyczne 59 mantom, a kolejne 12 osobników śledzili za pomocą znaczników satelitarnych. Zwierzęta identyfikowano również na podstawie fotografii. Głównym autorem badania był Jeffrey Madrigal-Mesén, dyrektor grupy badawczej Mantas Costa Rica.

Manty, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości i miały około 3–3,5 metra szerokości, przeważnie nie opuszczały wyłącznej strefy ekonomicznej Kostaryki. Dorosłe zwierzęta o szerokości około 4–4,5 metra odbywały długie podróże, a niektóre docierały do wód w pobliżu Gwatemali.

Zagrożenia i rafy przybrzeżne

Madrigal-Mesén przypuszcza, że młodsze manty mogą unikać dalekich wędrówek z powodu zagrożenia ze strony dużych drapieżników, w tym orek i rekinów tygrysich. Jak powiedział, na ciałach mant często widoczne są uszkodzenia, których kształt może wskazywać na ugryzienia dużych morskich drapieżników.

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Badacze odnotowali również, że manty wielokrotnie wracają do tych samych raf przybrzeżnych, gdzie małe ryby oczyszczają ich skórę z pasożytów. W tych miejscach obserwowano żerowanie, zaloty i niedawne kojarzenie się, dlatego naukowcy uważają, że mogą one być także miejscami interakcji społecznych.

Potrzeba ochrony tras

Dane ze śledzenia podważają wcześniejsze założenie, że manty w pobliżu Kostaryki migrują z populacji z Ekwadoru lub Meksyku. Zespół bada możliwość istnienia odrębnej populacji środkowoamerykańskiej za pomocą badań genetycznych.

Po opuszczeniu obszaru wyspy Kokosowej i większości monitorowanych obszarów przybrzeżnych manty trafiały do wód bez statusu ochronnego, gdzie zagrażają im rybołówstwo i ruch statków. Naukowcy podkreślają konieczność ochrony morskich korytarzy, którymi przemieszczają się te zwierzęta.

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