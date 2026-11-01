Исследователи у побережья Коста-Рики установили, что молодые океанские манты остаются в прибрежных водах, тогда как взрослые особи могут преодолевать сотни километров. Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Fish Science.

Наблюдения в 2018–2025 годах

В 2018–2025 годах ученые установили акустические передатчики на 59 мант, еще 12 особей отслеживали с помощью спутниковых меток. Животных также идентифицировали по фотографиям. Ведущим автором исследования стал директор исследовательской группы Mantas Costa Rica Джеффри Мадригаль-Месен.

Манты, которые еще не достигли зрелости и имели размер примерно от 3 до 3,5 метра в ширину, преимущественно не покидали исключительную экономическую зону Коста-Рики. Взрослые животные размером около 4–4,5 метра отправлялись в длительные путешествия, а некоторые из них достигали вод вблизи Гватемалы.

Риски и прибрежные рифы

Мадригаль-Месен предположил, что более молодые манты могут избегать дальних переходов из-за угрозы со стороны крупных хищников, в частности косаток и тигровых акул. По его словам, на телах мант нередко заметны повреждения, форма которых может указывать на укусы крупных морских хищников.

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Исследователи также зафиксировали, что манты неоднократно возвращаются к одним и тем же прибрежным рифам, где мелкие рыбы очищают их кожу от паразитов. На таких участках наблюдали кормление, ухаживание и недавнее спаривание, поэтому ученые считают, что они могут быть также местами социального взаимодействия.

Необходимость защиты маршрутов

Данные отслеживания ставят под сомнение прежнее предположение о том, что манты у Коста-Рики мигрируют из популяций Эквадора или Мексики. Команда изучает возможность существования отдельной центральноамериканской популяции с помощью генетических исследований.

После выхода из района острова Кокос и большинства контролируемых прибрежных участков манты попадали в воды без охранного статуса, где им угрожают рыболовство и движение судов. Ученые подчеркивают необходимость защиты морских коридоров, которыми перемещаются эти животные.

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