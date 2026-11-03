Полиция Сеула в Южной Корее опубликовала имя и фотографии 77-летнего Ли Мён Су, которого подозревают в поджоге двух патентных компаний в районе Каннам. В результате пожаров, произошедших 20 октября, пострадали 26 человек.

Имя подозреваемого обнародовали

Столичное полицейское управление Сеула разместило фотографии Ли Мён Су на своем сайте после решения комитета, рассматривавшего этот вопрос. Как сообщает Korea Herald, мужчину задержали вскоре после пожаров.

Дело передали прокуратуре

На прошлой неделе дело подозреваемого передали в прокуратуру. Ему вменяют поджог и покушение на убийство.

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Версия следствия и заявление подозреваемого

Следователи считают, что поджог был спланирован, а подозреваемый мог знать о присутствии людей в офисах. Сам Ли заявил, что патентные компании якобы обманули его, а своей целью он называл запугивание людей, а не причинение им вреда.

В Южной Корее личности и фотографии подозреваемых в тяжких преступлениях могут обнародовать, если имеются достаточные доказательства их причастности к правонарушениям.

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