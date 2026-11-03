Policja w Seulu w Korei Południowej ujawniła nazwisko i fotografie 77-letniego Lee Myung-soo, podejrzanego o podpalenie dwóch firm patentowych w dzielnicy Gangnam. W pożarach, do których doszło 20 października, ucierpiało 26 osób.

Ujawniono nazwisko podejrzanego

Stołeczna Agencja Policji w Seulu zamieściła fotografie Lee Myung-soo na swojej stronie internetowej po decyzji komisji rozpatrującej tę sprawę. Jak informuje Korea Herald, mężczyzna został zatrzymany wkrótce po pożarach.

Sprawę przekazano prokuraturze

W ubiegłym tygodniu sprawę podejrzanego przekazano prokuraturze. Zarzuca mu się podpalenie i usiłowanie zabójstwa.

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Wersja śledczych i oświadczenie podejrzanego

Śledczy uważają, że podpalenie było zaplanowane, a podejrzany mógł wiedzieć o obecności ludzi w biurach. Sam Lee oświadczył, że firmy patentowe rzekomo go oszukały, a jego celem było zastraszenie ludzi, a nie wyrządzenie im krzywdy.

W Korei Południowej tożsamość i fotografie podejrzanych o poważne przestępstwa mogą zostać ujawnione, jeśli istnieją wystarczające dowody na ich udział w przestępstwach.

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