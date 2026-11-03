Prezydent USA Donald Trump pogratulował republikańskiemu kandydatowi Tony’emu Adzie prowadzenia w nieoficjalnych wynikach wyborów gubernatora Guam, terytorium USA. Ada startuje wraz z kandydatem na stanowisko zastępcy gubernatora E. J. Calvo.

Nieoficjalne wyniki

Według danych przytoczonych przez Anadolu Agency za Guam Daily Post republikański tandem Ady i Calvo wyprzedzał demokratki Therese Terlaje i Sabinę Perez o 1020 głosów. Ada i Calvo zdobyli 15 945 głosów, czyli 51,45%, podczas gdy Terlaje i Perez — 14 925 głosów, czyli 48,15%.

Komisja Wyborcza Guam opublikowała wyniki liczenia głosów wcześnie w środę rano czasu lokalnego. Wyniki pozostają nieoficjalne do czasu ich certyfikacji przez komisję.

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Oświadczenie Trumpa i wybory delegata

Trump napisał w Truth Social, że na Guam, które określił jako terytorium o tradycyjnie silnych pozycjach Demokratów, ogłoszono już wczesną przewagę republikanina w wyścigu o urząd gubernatora. Stwierdził również, że Partia Republikańska ma większość w organie ustawodawczym Guam.

W wyborach niewybierającego z prawem głosu delegata Guam do Izby Reprezentantów USA prowadziła demokratka Alicia Ann Garrido Limtiaco. Była prokurator generalna Guam zdobyła 15 645 głosów, czyli 51%, wobec 14 983 głosów, czyli 48,84%, urzędującego republikańskiego delegata Jamesa Moylana. Różnica między kandydatami wyniosła 662 głosy, odnotowano także 49 głosów na kandydatów wpisanych ręcznie.

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