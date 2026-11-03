美国总统唐纳德·特朗普祝贺共和党候选人托尼·阿达在美国领地关岛总督选举的非官方结果中领先。阿达与副总督候选人E. J. 卡尔沃搭档参选。

非官方结果

据阿纳多卢通讯社援引《关岛每日邮报》的数据，共和党搭档阿达和卡尔沃以1020票的优势领先民主党候选人特蕾丝·特拉赫和萨宾娜·佩雷斯。阿达和卡尔沃获得15,945票，即51.45%；特拉赫和佩雷斯获得14,925票，即48.15%。

关岛选举委员会于当地时间周三清晨公布了计票结果。在委员会认证前，结果仍为非官方结果。

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特朗普的声明和代表选举

特朗普在Truth Social上写道，在他称为民主党传统上实力较强的领地关岛，共和党人已在总督竞选中宣布取得早期领先。他还表示，共和党在关岛立法机构中占多数。

在关岛选举产生美国众议院无投票权代表的选举中，民主党人艾丽西亚·安·加里多·林蒂亚科领先。这位关岛前总检察长获得15,645票，即51%；现任共和党代表詹姆斯·莫伊兰获得14,983票，即48.84%。两位候选人的差距为662票，另有49票投给了自行填写的候选人。

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