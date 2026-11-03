Президент США Дональд Трамп поздравил кандидата-республиканца Тони Аду с лидерством в неофициальных результатах выборов губернатора Гуама — территории США. Ада баллотируется вместе с кандидатом на должность вице-губернатора Э. Дж. Кальво.

Неофициальные результаты

Согласно данным, которые Anadolu Agency приводит со ссылкой на Guam Daily Post, республиканский тандем Ады и Кальво опережал демократок Терезе Терлахе и Сабину Перес на 1020 голосов. Ада и Кальво получили 15 945 голосов, или 51,45%, тогда как Терлахе и Перес — 14 925 голосов, или 48,15%.

Избирательная комиссия Гуама обнародовала подсчет рано утром в среду по местному времени. Результаты остаются неофициальными до их сертификации комиссией.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление Трампа и выборы делегата

Трамп написал в Truth Social, что на Гуаме, который он назвал территорией с традиционно сильными позициями демократов, уже объявили о раннем преимуществе республиканца в губернаторской гонке. Он также заявил, что Республиканская партия имеет большинство в законодательном органе Гуама.

На выборах не имеющего права голоса делегата Гуама в Палату представителей США лидировала демократка Алисия Энн Гарридо Лимтиако. Бывшая генеральный прокурор Гуама получила 15 645 голосов, или 51%, против 14 983 голосов, или 48,84%, у действующего делегата-республиканца Джеймса Мойлана. Разрыв между кандидатами составил 662 голоса, также было зафиксировано 49 голосов за вписанных кандидатов.

Читай нас в