W Seulu w Korei Południowej w ten weekend spodziewane są utrudnienia w ruchu z powodu akcji związków zawodowych i maratonów. Jak informuje Korea Herald, policja ostrzegła przed korkami w centralnych dzielnicach miasta i na wyspie Yeouido.

Wiec i bieg na Yeouido

W sobotę o godz. 13:00 Koreańska Konfederacja Związków Zawodowych przeprowadzi wstępną akcję w pobliżu Seulskiej Regionalnej Administracji Zatrudnienia i Pracy w centrum miasta. Następnie uczestnicy przejdą ulicami centralnego Seulu, a główny wiec, który potrwa około godziny, zaplanowano na drodze między skrzyżowaniami Sungnyemun i Taepyeong. O godz. 16:00 uczestnicy mają wrócić do administracji pracy.

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Tego samego dnia o godz. 8:00 na Yeouido wystartuje maraton Save Race, wspierany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Trasa będzie prowadzić z parku Yeouido przez most Seogang do punktu nawrotu w pobliżu skrzyżowania przy stacji Gwangheungchang. Ruch na moście przez rzekę Han będzie ograniczony od godz. 7:50 do 9:15.

Zamknięcia dróg w centrum miasta

Po godz. 14:00 na Yeouido oczekiwane są także nowe korki z powodu akcji Federacji Koreańskich Związków Zawodowych. W niedzielę o godz. 7:30 w centrum Seulu wystartuje maraton Liberty and Democracy Marathon 2026, wspierany przez władze miasta. Uczestnicy pobiegną z placu Seulu przez bramę Heunginjimun i dzielnicę Euljiro, po czym wrócą do miejsca startu. Droga między skrzyżowaniami Sejong-daero i Heunginjimun zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu od godz. 7:30 do 8:35.

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