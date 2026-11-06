В Сеуле, Южная Корея, в эти выходные ожидаются осложнения дорожного движения из-за акций профсоюзов и марафонов. Как сообщает Korea Herald, полиция предупредила о пробках в центральных районах города и на острове Йоидо.

Митинг и забег на Йоидо

В субботу в 13:00 Корейская конфедерация профсоюзов проведет предварительную акцию возле Сеульского регионального управления занятости и труда в центре города. После этого участники пройдут по центральным улицам Сеула, а главный митинг продолжительностью около часа запланирован на дороге между перекрестками Суннемун и Тэпхён. В 16:00 участники должны вернуться к управлению труда.

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В тот же день в 8:00 на Йоидо стартует марафон Save Race, который поддерживает Министерство иностранных дел. Маршрут пройдет от парка Йоидо через мост Соган до разворота возле перекрестка у станции Кванхынчхан. Движение транспорта по мосту через реку Хан будет ограничено с 7:50 до 9:15.

Перекрытия в центре города

После 14:00 на Йоидо также ожидаются новые пробки из-за акции Федерации корейских профсоюзов. В воскресенье в 7:30 в центре Сеула стартует марафон Liberty and Democracy Marathon 2026, который поддерживают городские власти. Участники побегут от площади Сеула через ворота Хынинчимун и район Ыльчжиро, после чего вернутся к месту старта. Дорога между перекрестками Седжондаэро и Хынинчимун будет полностью закрыта для транспорта с 7:30 до 8:35.

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