У Сеулі обмежать рух через мітинги та два марафони — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, цими вихідними очікують ускладнення руху через профспілкові акції та марафони. Як повідомляє Korea Herald, поліція попередила про затори в центральних районах міста та на острові Йоїдо.

Мітинг і забіг на Йоїдо

У суботу о 13:00 Корейська конфедерація профспілок проведе попередню акцію біля Сеульського регіонального управління зайнятості та праці в центрі міста. Після цього учасники пройдуть центральними вулицями Сеула, а головний мітинг тривалістю близько години запланований на дорозі між перехрестями Суннемун і Тепхьон. О 16:00 учасники мають повернутися до управління праці.

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Того ж дня о 8:00 на Йоїдо стартує марафон Save Race, який підтримує Міністерство закордонних справ. Маршрут пролягатиме від парку Йоїдо через міст Соган до розвороту біля перехрестя станції Кванхинчхан. Рух транспорту на мосту через річку Хан обмежать із 7:50 до 9:15.

Перекриття в центрі міста

Після 14:00 на Йоїдо також очікують нові затори через акцію Федерації корейських профспілок. У неділю о 7:30 у центрі Сеула стартує марафон Liberty and Democracy Marathon 2026, який підтримує міська влада. Учасники бігтимуть від площі Сеула через ворота Хинінджимун та район Ильчіро, після чого повернуться до місця старту. Дорогу між перехрестями Седжондаеро та Хинінджимун повністю закриють для транспорту з 7:30 до 8:35.

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