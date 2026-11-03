45. spotkanie Komisji ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR), które odbyło się od 19 do 30 października w Hobart w Australii, zakończyło się bez porozumień w sprawie utworzenia nowych morskich obszarów chronionych i nowych zasad zarządzania połowami kryla antarktycznego. W negocjacjach uczestniczyło 27 członków organizacji — 26 państw oraz Unia Europejska, informuje Mongabay.

Jedną z kluczowych kwestii była propozycja Argentyny i Chile dotycząca utworzenia morskiego obszaru chronionego w obszarze Domain 1 między Półwyspem Antarktycznym a Południowymi Orkadami. To właśnie tam koncentrują się połowy kryla, a także znajdują się ważne żerowiska pingwinów, wielorybów, fok i ptaków morskich. Projekt przewidywał ochronę 456 tys. kilometrów kwadratowych oceanu.

Weto wobec obszaru chronionego

Delegacje Chin i Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — ponownie zablokowały tę inicjatywę. Według publikacji, od utworzenia morskiego obszaru chronionego w rejonie Morza Rossa w 2016 roku CCAMLR nie zdołała osiągnąć konsensusu w sprawie żadnej nowej propozycji. Nierozstrzygnięte pozostają również inicjatywy dotyczące obszarów chronionych w pobliżu Półwyspu Antarktycznego, we Wschodniej Antarktydzie i w dwóch rejonach Morza Weddella.

Podczas spotkania Chiny zaproponowały własny morski obszar chroniony w rejonie, który nazwały Morzem Kosmonautów, we wschodniej części Oceanu Południowego. Osobno chińska delegacja zaproponowała zmianę definicji morskich obszarów chronionych w ramach CCAMLR, ograniczenie ich skali i czasu obowiązywania oraz przewidzenie możliwości rybołówstwa w takich strefach. Członkowie komisji omówili obie chińskie propozycje, jednak głosowanie nie odbyło się.

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Połowy kryla bez nowych decyzji

Uczestnicy nie uzgodnili również nowego systemu zarządzania połowami kryla antarktycznego. Norwegia zaproponowała zwiększenie dopuszczalnych wielkości połowów, lecz nie uzyskała wymaganego konsensusu. Obowiązujący limit ostrożnościowy CCAMLR wynosi 620 tys. ton rocznie; osiągnięcie tego poziomu doprowadziło do przedwczesnego zakończenia sezonu połowowego w sierpniu 2025 i 2026 roku.

Według danych CCAMLR połowy kryla wzrosły z 125 826 ton w 2009 roku do 620 tys. ton w latach 2025–2026. Głównymi uczestnikami połowów są floty norweska i chińska, a kryl jest wykorzystywany do produkcji omega-3 oraz do wytwarzania pasz dla akwakultury i zwierząt domowych. Chińska flota zapewniła 37% połowów kryla w 2025 roku.

Po zakończeniu spotkania organizacje ochrony przyrody Antarctic Wildlife Alliance, Our Antarctica i Bob Brown Foundation ponowiły wezwania do bojkotu produktów z kryla, w tym suplementów z olejem z kryla i karm dla zwierząt.

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