哥斯达黎加沿岸的研究人员发现，幼年远洋蝠鲼停留在近海水域，而成年个体能够迁移数百公里。据Cyprus Mail援引发表在《Frontiers in Fish Science》期刊上的研究报道。

2018年至2025年的观察

2018年至2025年间，科学家为59条蝠鲼安装了声学发射器，另有12个个体通过卫星标记进行追踪。研究人员还通过照片识别这些动物。该研究的主要作者是Mantas Costa Rica研究团队负责人杰弗里·马德里加尔-梅森。

尚未成熟、体宽约3至3.5米的蝠鲼大多没有离开哥斯达黎加专属经济区。体宽约4至4.5米的成年个体进行了长距离迁移，其中一些到达了危地马拉附近水域。

风险与近海珊瑚礁

马德里加尔-梅森推测，较年轻的蝠鲼可能因面临大型捕食者的威胁而避免长距离迁移，其中包括虎鲸和虎鲨。据他所说，蝠鲼身体上经常可见损伤，其形状可能表明它们遭到大型海洋捕食者咬伤。

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研究人员还记录到，蝠鲼会反复回到同一片近海珊瑚礁，小鱼会在那里清除其皮肤上的寄生虫。在这些地点观察到了觅食、求偶和近期交配，因此科学家认为，这些地点也可能是社会互动场所。

保护迁移路线的必要性

追踪数据对先前的假设提出了质疑，即哥斯达黎加附近的蝠鲼是从厄瓜多尔或墨西哥的种群迁徙而来。该团队正通过遗传研究调查是否存在一个独立的中美洲种群。

离开科科斯岛区域和大部分受监测的近海区域后，蝠鲼进入了没有保护地位的水域，在那里它们面临捕鱼和船舶航行的威胁。科学家强调，有必要保护这些动物所经过的海洋走廊。

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