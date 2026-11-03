В театре Mandala в районе Тхапагаун в Катманду, Непал, проходят показы 90-минутной абсурдистской пьесы Bhag Bheda Bhag режиссера и автора Самйога Гурагайна. Через взаимоотношения людей и отары овец постановка сатирически осмысляет противоречия современного непальского общества и политики, сообщает Kathmandu Post.

Овцы как образ общества

В пьесе часть овец поддерживает революционные идеи, тогда как другие остаются покорными. Такой сюжет проводит параллель с политическим истеблишментом Непала: автор ставит вопросы об ослаблении системы старыми партиями и о том, что силы, предлагавшие себя в качестве альтернативы, воспроизводят похожие практики.

Гурагайн рассказал, что идея возникла из его размышлений об общем пространстве людей и животных. Ранее он также играл в постановке Baitarni Cafe, сюжет которой был построен вокруг животных. Режиссер отметил, что люди используют овец для шерсти, мяса и лекарственных продуктов, поэтому хотел рассказать историю именно с их точки зрения.

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Инспекция на ферме

Действие начинается с ожидания правительственной инспекции на овечьей ферме. У ее владельца есть только одна овца, а его попытки избежать официальных мер и последующие осложнения двигают сюжет вперед.

В постановке используют реквизит для обозначения двух состояний — «режима овцы» и «режима человека». Рассказчиком выступает птица майна, которая не только ведет зрителей по сюжету, но и воплощает пробуждение сознания живых существ. Одно сценическое пространство превращается в дом, овечий загон, кафе и лес, а освещение помогает передать смену времени и места действия.

По оценке издания, сюжет и сценографические решения являются сильными сторонами постановки, хотя актерская игра нуждается в доработке: для многих исполнителей это первый выход на сцену. Bhag Bheda Bhag будут показывать ежедневно в 17:15 до 7 ноября.

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