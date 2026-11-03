在尼泊尔加德满都塔帕高恩区的Mandala剧院，导演兼编剧萨姆约格·古拉盖因创作的90分钟荒诞主义戏剧《Bhag Bheda Bhag》正在演出。该剧通过人与一群绵羊之间的关系，以讽刺方式审视当代尼泊尔社会和政治中的矛盾，《加德满都邮报》报道。

作为社会形象的绵羊

剧中，一部分绵羊支持革命思想，另一些则保持顺从。这样的情节与尼泊尔政治建制形成类比：作者提出了旧政党削弱体制的问题，以及那些将自己作为替代选择推介的力量正在复制类似做法的问题。

古拉盖因表示，这一想法源于他对人类与动物共享空间的思考。他此前还曾出演过以动物为核心情节的作品《Baitarni Cafe》。导演指出，人们为了羊毛、肉和药用产品而利用绵羊，因此他希望从它们的视角讲述这个故事。

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农场检查

故事始于对一家养羊场政府检查的等待。农场主只有一只羊，他试图躲避官方措施的努力以及随后出现的复杂情况推动了剧情发展。

该剧使用道具来标示两种状态——“绵羊模式”和“人类模式”。叙述者是一只八哥鸟，它不仅引导观众了解剧情，也象征着生物意识的觉醒。一个舞台空间变换为住宅、羊圈、咖啡馆和森林，灯光则帮助传达时间和地点的变化。

该报评价称，剧情和舞美设计是该剧的优势，尽管演员表演仍需打磨：对许多演出者而言，这是他们首次登台。《Bhag Bheda Bhag》将每天17:15演出，持续至11月7日。

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