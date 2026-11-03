W teatrze Mandala w dzielnicy Thapagaun w Katmandu w Nepalu trwają przedstawienia 90-minutowej absurdystycznej sztuki Bhag Bheda Bhag w reżyserii i autorstwa Samyoga Guragaina. Poprzez relacje ludzi i stada owiec spektakl satyrycznie ukazuje sprzeczności współczesnego nepalskiego społeczeństwa i polityki, informuje Kathmandu Post.

Owce jako obraz społeczeństwa

W sztuce część owiec popiera rewolucyjne idee, podczas gdy inne pozostają posłuszne. Taka fabuła prowadzi paralelę z nepalskim establishmentem politycznym: autor stawia pytania o osłabianie systemu przez stare partie oraz o to, że siły przedstawiające się jako alternatywa odtwarzają podobne praktyki.

Guragain powiedział, że pomysł narodził się z jego rozważań o wspólnej przestrzeni ludzi i zwierząt. Wcześniej grał także w przedstawieniu Baitarni Cafe, którego fabuła była zbudowana wokół zwierząt. Reżyser zaznaczył, że ludzie wykorzystują owce dla wełny, mięsa i produktów leczniczych, dlatego chciał opowiedzieć historię z ich perspektywy.

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Inspekcja na farmie

Akcja rozpoczyna się od oczekiwania na rządową inspekcję na farmie owiec. Jej właściciel ma tylko jedną owcę, a jego próby uniknięcia oficjalnych działań i późniejsze komplikacje posuwają fabułę naprzód.

W spektaklu wykorzystuje się rekwizyty do oznaczenia dwóch stanów — „trybu owcy” i „trybu człowieka”. Narratorem jest ptak majna, który nie tylko prowadzi widzów przez fabułę, ale także uosabia przebudzenie świadomości żywych istot. Jedna przestrzeń sceniczna przekształca się w dom, zagrodę dla owiec, kawiarnię i las, a oświetlenie pomaga oddać zmianę czasu i miejsca akcji.

Według oceny wydania fabuła i rozwiązania scenograficzne są mocnymi stronami spektaklu, choć gra aktorska wymaga dopracowania: dla wielu wykonawców jest to pierwszy występ na scenie. Bhag Bheda Bhag będzie wystawiane codziennie o 17:15 do 7 listopada.

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