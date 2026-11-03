У Катманду показують сатиру про політику Непалу — Kathmandu Post

У театрі Mandala в районі Тхапагаун у Катманду, Непал, тривають покази 90-хвилинної абсурдистської вистави Bhag Bheda Bhag режисера й автора Самйога Ґураґаїна. Постановка через взаємини людей та отари овець сатирично осмислює суперечності сучасного непальського суспільства і політики, повідомляє Kathmandu Post.

Вівці як образ суспільства

У виставі частина овець підтримує революційні ідеї, тоді як інші залишаються покірними. Такий сюжет проводить паралель із політичним істеблішментом Непалу: автор ставить питання про послаблення системи старими партіями та про те, що сили, які пропонували себе як альтернативу, відтворюють схожі практики.

Ґураґаїн розповів, що ідея виникла з його роздумів про спільний простір людей і тварин. Раніше він також грав у постановці Baitarni Cafe, де сюжет був побудований навколо тварин. Режисер зазначив, що люди використовують овець для вовни, м'яса й лікарських продуктів, тому хотів розповісти історію саме з їхньої перспективи.

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Інспекція на фермі

Дія починається з очікування урядової інспекції на овечій фермі. Її власник має лише одну вівцю, а його спроби уникнути офіційних заходів і подальші ускладнення рухають сюжет уперед.

У постановці використовують реквізит для позначення двох станів — «режиму вівці» та «режиму людини». Оповідачем є птах майна, який не лише веде глядачів сюжетом, а й уособлює пробудження свідомості живих істот. Один сценічний простір перетворюється на дім, овечий загін, кафе та ліс, а освітлення допомагає передати зміну часу й місця дії.

За оцінкою видання, сюжет і сценографічні рішення є сильними сторонами вистави, хоча акторська гра потребує доопрацювання: для багатьох виконавців це перший вихід на сцену. Bhag Bheda Bhag показуватимуть щодня о 17:15 до 7 листопада.

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