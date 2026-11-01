Izrael rozszerza wsparcie dla studentów rezerwistów — Jerusalem Post

W Izraelu uniwersytety i kolegia rozszerzą wsparcie akademickie dla studentów rezerwistów oraz żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2026–2027. Nowy plan przewiduje alternatywne formy oceniania we wszystkich programach edukacyjnych i na wszystkich kierunkach, informuje Jerusalem Post, powołując się na Siły Obronne Izraela.

Wśród dostępnych opcji są praca pisemna zamiast egzaminu, zmodyfikowany egzamin lub zaliczenie wyższej z dwóch ocen egzaminacyjnych. Plan rozwija środki wsparcia wprowadzone w latach akademickich 2024–2025 i 2025–2026 dla wojskowych, których służba przerwała naukę.

Wsparcie będzie zależeć od długości służby

Studenci zostaną podzieleni na kategorie zgodnie z zakresem ich służby rezerwowej. Uczestnicy najwyższej kategorii, a także żołnierze zawodowi na stanowiskach pierwszej linii, będą mogli wybrać alternatywne ocenianie z trzech przedmiotów. Dla studentów najwyższej kategorii, którzy nie służą na stanowiskach pierwszej linii, taka możliwość będzie dotyczyć dwóch przedmiotów.

Studenci drugiej kategorii, którzy służyli co najmniej 21 dni w trakcie semestru, będą uprawnieni do alternatywnego oceniania z jednego lub dwóch przedmiotów — w zależności od charakteru ich służby.

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Stypendia i pomoc dla studentów studiów magisterskich

Osoby, które z powodu służby musiały przedłużyć studia o semestr lub rok, zachowają prawo do warunków wsparcia przewidzianych dla ich kategorii. Dla rezerwistów i żołnierzy zawodowych o 10% zostanie również obniżona minimalna liczba punktów kredytowych wymagana do udziału w konkursie o stypendia dziekana i rektora.

Na studiach magisterskich studentom, których badania opóźniły się z powodu służby, zostaną zaoferowane indywidualne rozwiązania: przedłużenie terminów, uwzględnienie kwestii wypłat grantów badawczych oraz indywidualny plan wsparcia. Kandydaci na studia magisterskie z oceną „zaliczone/niezaliczone”, skorygowaną z powodu służby rezerwowej, będą mogli przedłożyć komisji rekrutacyjnej faktyczną ocenę bez wpływu na średnią ocen ze studiów licencjackich.

Nagrania wykładów i pomoc dla partnerów wojskowych

Nagrania wykładów będą przechowywane przez trzy miesiące po zakończeniu semestru. Plan obejmuje także indywidualne zajęcia z opuszczonego materiału, zmianę terminów egzaminów i maksymalne zwolnienia z punktów kredytowych. Prawo do części środków zostanie rozszerzone na partnerów żołnierzy zawodowych i rezerwistów na stanowiskach pierwszej linii, którzy mają dzieci poniżej 13. roku życia.

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