Sąd w Casablance w Maroku skazał 22-letniego karykaturzystę Yassera Mounbira na cztery lata więzienia za obrazę króla Mohammeda VI. Jak podaje Der Spiegel, sąd wymierzył artyście również grzywnę w wysokości równowartości 3600 euro.

Prawnik przygotowuje apelację

Według prawnika Mounbira jego klient został uznany za winnego obrazy monarchy. Obrońca oświadczył, że zaskarży wyrok. Karykaturzysta został zatrzymany w czerwcu po opublikowaniu na jego stronie na Instagramie karykatur króla Mohammeda VI.

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Krytyka obrońców praw człowieka

Marokańskie Stowarzyszenie Praw Człowieka wezwało do uwolnienia Mounbira. W Maroku zniesławienie, obraza lub naruszenie prywatności króla mogą być karane pozbawieniem wolności do dwóch lat. Jeśli wypowiedź lub wizerunek rozpowszechniono w internecie, kara może zostać podwojona.

Grupy obrońców praw człowieka krytykują te przepisy jako ograniczenie wolności słowa i domagają się uchylenia odpowiedniego przepisu prawa karnego.

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