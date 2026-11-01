W Maroku karykaturzysta skazany na cztery lata więzienia — Der Spiegel
Sąd w Casablance w Maroku skazał 22-letniego karykaturzystę Yassera Mounbira na cztery lata więzienia za obrazę króla Mohammeda VI. Jak podaje Der Spiegel, sąd wymierzył artyście również grzywnę w wysokości równowartości 3600 euro.
Prawnik przygotowuje apelację
Według prawnika Mounbira jego klient został uznany za winnego obrazy monarchy. Obrońca oświadczył, że zaskarży wyrok. Karykaturzysta został zatrzymany w czerwcu po opublikowaniu na jego stronie na Instagramie karykatur króla Mohammeda VI.
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Krytyka obrońców praw człowieka
Marokańskie Stowarzyszenie Praw Człowieka wezwało do uwolnienia Mounbira. W Maroku zniesławienie, obraza lub naruszenie prywatności króla mogą być karane pozbawieniem wolności do dwóch lat. Jeśli wypowiedź lub wizerunek rozpowszechniono w internecie, kara może zostać podwojona.
Grupy obrońców praw człowieka krytykują te przepisy jako ograniczenie wolności słowa i domagają się uchylenia odpowiedniego przepisu prawa karnego.