В Марокко карикатуриста приговорили к четырём годам тюрьмы — Der Spiegel

Суд в Касабланке, Марокко, приговорил 22-летнего карикатуриста Яссера Мунбира к четырём годам лишения свободы за оскорбление короля Мухаммеда VI. Как сообщает Der Spiegel, суд также назначил художнику штраф в эквиваленте 3600 евро.

Адвокат готовит апелляцию

По словам адвоката Мунбира, его подзащитного признали виновным в оскорблении монарха. Защитник заявил, что обжалует приговор. Карикатуриста задержали в июне после публикации на его странице в Instagram карикатур на короля Мухаммеда VI.

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Критика правозащитников

Марокканская правозащитная ассоциация призвала освободить Мунбира. В Марокко клевета, оскорбление или нарушение частной жизни короля могут наказываться лишением свободы на срок до двух лет. Если высказывание или изображение распространили в интернете, наказание может быть удвоено.

Правозащитные группы критикуют эти нормы как ограничение свободы слова и требуют отменить соответствующее положение уголовного законодательства.

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