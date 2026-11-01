Jordańskie organy ścigania poinformowały, że udaremniły przemyt 2 milionów tabletek narkotykowych przez przejście graniczne Dżaber na granicy z Syrią. Jak podaje Jerusalem Post, ciężarówkę z podejrzanym ładunkiem zatrzymano, gdy próbowała wjechać do Jordanii, po otrzymaniu informacji wywiadowczych na temat pojazdu.

Operacja na przejściu Dżaber

Operację przeprowadzili funkcjonariusze jordańskiego Departamentu ds. Zwalczania Narkotyków w koordynacji ze służbą celną i innymi agencjami bezpieczeństwa. Jordańskie organy bezpieczeństwa nie po raz pierwszy informują o próbach przerzutu narkotyków z Syrii: przemyt, w tym captagonu, od lat pozostaje jednym z głównych problemów na wspólnej granicy.

Według publikacji za rządów reżimu Baszara al-Asada syryjskie władze wspierały handel narkotykami. Obecny rząd Syrii, jak pisze Jerusalem Post, nie popiera przemytu, jednak sieci przewoźników nadal działają. Według niektórych ocen trasy przemytnicze wykorzystują rejon As-Suwajdy na południu Syrii w obliczu starć między Druzami a rządem.

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Inne incydenty na południu Jordanii

Policja w Karaku skonfiskowała również dziewięć sztuk broni automatycznej oraz urządzenia GPS po znalezieniu podejrzanej torby w rejonie Muhi. Rzecznik Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego, generał brygady Amer Sartawi, oświadczył, że torba była przenoszona przez balony termiczne, a wstępne wyniki śledztwa wskazują, że została zepchnięta przez wiatr od południowej granicy królestwa. Śledztwo trwa.

Minister spraw zagranicznych Syrii Asaad asz-Szajbani, przemawiając na 22. Dialogu Manamskim w Bahrajnie, oświadczył, że Damaszek i Amman łączą strategiczne relacje oraz ścisła współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Według niego bezpieczeństwo Jordanii jest częścią bezpieczeństwa Syrii, a bezpieczeństwo Syrii — częścią bezpieczeństwa Jordanii.

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