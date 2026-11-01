Siły pakistańskie odpowiedziały na ostrzał granicznych punktów kontrolnych z afgańskich posterunków w dystrykcie Dolny Południowy Waziristan w Pakistanie. Dawn poinformował o tym, powołując się na oświadczenie zastępcy komisarza dystryktu. Na oficjalnym koncie urzędnika w serwisie X podano, że ostrzał ze strony afgańskiej trwał.

Oświadczenie lokalnych władz

Według władz dystryktu siły pakistańskie natychmiast odpowiedziały na ostrzał, celując w kilka afgańskich posterunków granicznych, stanowiska moździerzowe i punkty obronne.

W komunikacie stwierdzono również, że przedstawiciele afgańskiego ruchu Taliban rzekomo opuścili swoje pozycje i wycofali się po odpowiedzi sił pakistańskich. Według władz Dolnego Południowego Waziristanu z obszarów przygranicznych nie napłynęły informacje o ofiarach po stronie pakistańskiej.

Pakistański Międzyresortowy Wydział Public Relations, odpowiedzialny za komunikację sił zbrojnych, do czasu publikacji nie skomentował incydentu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Poprzednie starcia

Nowa wymiana ognia nastąpiła po piątkowych starciach. Wówczas pakistańskie media państwowe, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa, informowały, że pakistańskie wojsko w odpowiedzi zniszczyło kilka posterunków afgańskiego Talibanu na obszarach w pobliżu Południowego Waziristanu i Parachinaru.

We wtorek siły afgańskie również otworzyły ogień w przygranicznym rejonie Angur Adda. Według publikacji zginął jeden lokalny mieszkaniec, a pięciu członków jednej rodziny zostało rannych. Pakistan odrzucił oświadczenie afgańskiego ministerstwa obrony, które nazwało Pakistan agresorem, określając je jako „zmyśloną nieprawdę”.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył w sobotę, że Waszyngton usłyszał obawy Pakistanu dotyczące terroryzmu, który, według Islamabadu, pochodzi z Afganistanu. Dodał, że Stany Zjednoczone są gotowe odegrać konstruktywną rolę, jeśli pojawi się taka możliwość.

Czytaj nas na