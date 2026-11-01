Sułtan Omanu Hajsam ibn Tarik Al Sa’id przybył w niedzielę do Pekinu z dwudniową wizytą państwową. Jest to pierwsza w historii podróż głowy państwa omańskiego do Chin, informuje Anadolu Agency, powołując się na chińską państwową telewizję CGTN.

Oficjalna ceremonia w Pekinie

Wizyta odbywa się na zaproszenie przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga. W poniedziałek chiński prezydent przeprowadzi oficjalną ceremonię powitania sułtana w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, pisze Muscat Times.

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Więzi energetyczne i handlowe

Oman i Chiny nawiązały stosunki dyplomatyczne w maju 1978 roku, 48 lat temu. W komunikacie zaznaczono, że obecna podróż odzwierciedla historyczne więzi oraz rozwój współpracy między obu krajami w różnych sektorach.

Oman jest piątym co do wielkości dostawcą ropy naftowej do Chin i zajmuje czwarte miejsce wśród arabskich partnerów handlowych Pekinu. Dwustronne obroty handlowe w 2024 roku wyniosły 36,73 mld dolarów.

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