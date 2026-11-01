Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид в воскресенье прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. Это первая в истории поездка главы оманского государства в Китай, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на китайский государственный телеканал CGTN.

Официальная церемония в Пекине

Визит проходит по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В понедельник китайский президент проведет официальную церемонию приема султана в Доме народных собраний в Пекине, пишет Muscat Times.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Энергетические и торговые связи

Оман и Китай установили дипломатические отношения в мае 1978 года — 48 лет назад. В сообщении отмечается, что нынешняя поездка отражает исторические связи и развитие сотрудничества между двумя странами в различных секторах.

Оман является пятым крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай и занимает четвертое место среди арабских торговых партнеров Пекина. Двусторонний товарооборот в 2024 году составил 36,73 млрд долларов.

Читай нас в