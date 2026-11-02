ООН планирует до Рождества провести переговоры с Силами быстрого реагирования (RSF) в Судане о переходе страны к гражданскому правлению. Об этом специальный посланник ООН в Судане Пекка Хаависто сообщил The National во время форума Manama Dialogue в Бахрейне.

Контакты с участниками конфликта

По словам Хаависто, представители ООН уже провели продуктивные встречи со сторонами, близкими к Суданским вооруженным силам (SAF), а также с антивоенной коалицией, которую возглавляет бывший премьер-министр Абдалла Хамдок. Во время октябрьской встречи с коалицией в Аддис-Абебе, по его словам, обсуждалось содержание будущего перехода к гражданскому правительству.

Посланник также заявил, что похожее впечатление о продвижении в переговорах сложилось после контактов с демократическим блоком на территориях, контролируемых SAF. Встреча с блоком командующего RSF Мохамеда Дагало, известного как Хеметти, еще ожидается. По словам Хаависто, встреча Квинтета с RSF и ее союзниками может состояться в Аддис-Абебе.

Гуманитарная ситуация

В Квинтет, который продвигает мирный процесс в Судане, входят ООН, Европейский союз, Африканский союз, Лига арабских государств и Межправительственная организация по развитию. Хаависто также отметил дипломатические усилия Квартета, в который входят Египет, Саудовская Аравия, США и ОАЭ.

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В то же время ситуация на местах, по его оценке, остается тяжелой. В последнее время атаки беспилотников усилились в Абьее, Кордофане и Дарфуре. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил эти атаки, которые также затронули гражданскую инфраструктуру, в частности водоочистные сооружения, гуманитарные грузовики и больницы.

Назначенные ООН следователи заявляли, что жители Эль-Обейда живут в постоянном страхе из-за ударов дронов, задержаний и пыток. По словам эксперта миссии Моны Ришмави, удары RSF приводили к гибели и ранениям гражданских лиц, а силы безопасности SAF задержали тысячи человек; по ее данным, задержанных пытали в центральной тюрьме Эль-Обейда и других неофициальных местах содержания.

Война между SAF и RSF продолжается с апреля 2023 года. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, конфликт вынудил более 14 млн человек покинуть свои дома, а почти 20 млн человек сталкиваются с голодом.

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