联合国计划在圣诞节前与苏丹快速支援部队（RSF）举行谈判，讨论该国向文官统治过渡的问题。联合国苏丹问题特使佩卡·哈维斯托在巴林举行的麦纳麦对话论坛期间向《The National》透露了这一消息。

与冲突参与方的接触

哈维斯托表示，联合国代表已与接近苏丹武装部队（SAF）的各方，以及由前总理阿卜杜拉·哈姆杜克领导的反战联盟举行了富有成效的会谈。他说，在10月与该联盟于亚的斯亚贝巴举行的会议上，各方讨论了未来向文官政府过渡的具体内容。

特使还表示，与SAF控制地区的民主集团接触后，也形成了谈判取得进展的类似印象。与RSF指挥官穆罕默德·达加洛、即赫梅蒂所领导集团的会面仍在等待举行。哈维斯托表示，五方与RSF及其盟友的会议可能在亚的斯亚贝巴举行。

人道主义局势

推动苏丹和平进程的五方包括联合国、欧盟、非洲联盟、阿拉伯国家联盟和政府间发展组织。哈维斯托还提到四方的外交努力，该四方包括埃及、沙特阿拉伯、美国和阿联酋。

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与此同时，他评估称，当地局势仍然严峻。近期，无人机袭击在阿卜耶伊、科尔多凡和达尔富尔加剧。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯谴责了这些袭击；袭击还波及民用基础设施，包括净水设施、人道主义援助卡车和医院。

联合国任命的调查人员表示，埃尔奥贝德居民因无人机袭击、拘留和酷刑而生活在持续恐惧中。任务专家莫娜·里什马维表示，RSF的袭击造成平民死亡和受伤，而SAF安全部队拘留了数千人；据她掌握的信息，被拘留者在埃尔奥贝德中央监狱及其他非正式拘押地点遭受酷刑。

SAF与RSF之间的战争自2023年4月持续至今。根据联合国世界粮食计划署的数据，冲突迫使超过1400万人离开家园，近2000万人正面临饥饿。

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