ONZ planuje do Bożego Narodzenia przeprowadzić rozmowy z Sudańskimi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) na temat przejścia kraju do rządów cywilnych. Specjalny wysłannik ONZ do Sudanu Pekka Haavisto poinformował o tym The National podczas forum Manama Dialogue w Bahrajnie.

Kontakty z uczestnikami konfliktu

Według Haavisto przedstawiciele ONZ odbyli już produktywne spotkania ze stronami bliskimi Sudańskim Siłom Zbrojnym (SAF), a także z koalicją antywojenną kierowaną przez byłego premiera Abdallę Hamdoka. Podczas październikowego spotkania z koalicją w Addis Abebie, jak powiedział, omawiano treść przyszłego przejścia do rządu cywilnego.

Wysłannik oświadczył również, że podobne wrażenie postępu w rozmowach powstało po kontaktach z blokiem demokratycznym na terytoriach kontrolowanych przez SAF. Spotkanie z blokiem dowódcy RSF Mohameda Dagalo, znanego jako Hemedti, jest jeszcze oczekiwane. Według Haavisto spotkanie Kwintetu z RSF i jej sojusznikami może odbyć się w Addis Abebie.

Sytuacja humanitarna

W skład Kwintetu, który promuje proces pokojowy w Sudanie, wchodzą ONZ, Unia Europejska, Unia Afrykańska, Liga Państw Arabskich oraz Międzyrządowy Urząd ds. Rozwoju. Haavisto zwrócił również uwagę na wysiłki dyplomatyczne Kwartetu, w którego skład wchodzą Egipt, Arabia Saudyjska, USA i ZEA.

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Jednocześnie sytuacja w terenie, w jego ocenie, pozostaje ciężka. W ostatnim czasie nasiliły się ataki dronów w Abyei, Kordofanie i Darfurze. Sekretarz generalny ONZ António Guterres potępił te ataki, które uderzyły również w infrastrukturę cywilną, w tym zakłady uzdatniania wody, ciężarówki z pomocą humanitarną i szpitale.

Śledczy wyznaczeni przez ONZ oświadczyli, że mieszkańcy El Obeidu żyją w ciągłym strachu z powodu ataków dronów, zatrzymań i tortur. Według ekspertki misji Mony Rishmawi ataki RSF prowadziły do śmierci i obrażeń cywilów, a siły bezpieczeństwa SAF zatrzymały tysiące osób; według jej danych zatrzymani byli torturowani w więzieniu centralnym w El Obeidzie i innych nieoficjalnych miejscach przetrzymywania.

Wojna między SAF a RSF trwa od kwietnia 2023 roku. Według Światowego Programu Żywnościowego ONZ konflikt zmusił ponad 14 mln osób do opuszczenia domów, a prawie 20 mln ludzi zmaga się z głodem.

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