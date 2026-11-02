ООН планує переговори з Силами швидкої підтримки Судану — The National

ООН планує до Різдва провести переговори із Силами швидкої підтримки (RSF) у Судані щодо переходу країни до цивільного правління. Про це спеціальний посланець ООН у Судані Пекка Хаавісто повідомив The National під час форуму Manama Dialogue в Бахрейні.

Контакти з учасниками конфлікту

За словами Хаавісто, представники ООН уже провели продуктивні зустрічі зі сторонами, близькими до Суданських збройних сил (SAF), а також з антивоєнною коаліцією, яку очолює колишній прем’єр-міністр Абдалла Хамдок. Під час жовтневої зустрічі з коаліцією в Аддис-Абебі, за його словами, обговорювали зміст майбутнього переходу до цивільного уряду.

Посланець також заявив, що схоже враження про просування в переговорах склалося після контактів із демократичним блоком на територіях, контрольованих SAF. Зустріч із блоком командувача RSF Мохамеда Дагало, відомого як Хеметті, ще очікується. За словами Хаавісто, зустріч Квінтету з RSF та її союзниками може відбутися в Аддис-Абебі.

Гуманітарна ситуація

До Квінтету, який просуває мирний процес у Судані, входять ООН, Європейський Союз, Африканський Союз, Ліга арабських держав і Міжурядова організація з розвитку. Хаавісто також відзначив дипломатичні зусилля Квартету, до якого входять Єгипет, Саудівська Аравія, США та ОАЕ.

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Водночас ситуація на місцях, за його оцінкою, залишається тяжкою. Останніми часом атаки безпілотників посилилися в Аб’єї, Кордофані та Дарфурі. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ці атаки, які також уразили цивільну інфраструктуру, зокрема водоочисні споруди, гуманітарні вантажівки та лікарні.

Призначені ООН слідчі заявляли, що жителі Ель-Обейда живуть у постійному страху через удари дронів, затримання та тортури. За словами експертки місії Мони Рішмаві, удари RSF призводили до загибелі й поранень цивільних, а сили безпеки SAF затримали тисячі людей; затриманих, за її даними, катували в центральній в’язниці Ель-Обейда та інших неофіційних місцях утримання.

Війна між SAF та RSF триває з квітня 2023 року. За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, конфлікт змусив понад 14 млн людей залишити домівки, а майже 20 млн осіб стикаються з голодом.

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